Tischtennis WRW Kleve erfüllt ohne Mühe die Pflicht

Niederlagen gab es für die beiden weiteren Damen-Mannschaften von WRW. Sie waren auch der Tatsache geschuldet, dass das Personal bei Weiß-Rot-Weiß in dieser Saison knapp ist und die Kader, so Seipold, „auf Kante genäht sind“. Beide Teams konnten ihre Begegnungen nur mit drei statt vier Spielerinnen bestreiten. WRW II musste sich in der Oberliga beim TTC Schwalbe Bergneustadt mit 2:8 geschlagen geben. Das Schlusslicht konnte dabei nicht in voller Besetzung antreten, weil Franziska Ort kurzfristig erkrankt passen musste.