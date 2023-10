Tischtennis WRW Kleve belohnt sich für die weite Anreise

Kleve · In der Regionalliga der Damen gewinnt die erste Mannschaft mit 8:2 bei der DJK Blau-Weiß Münster in Hessen. Aufgrund des Personalmangels muss das zweite Team sein Duell absagen. Die Herren der DJK Rhenania Kleve setzen sich in der Landesliga knapp mit 9:7 durch.

23.10.2023, 13:29 Uhr

Marie Janssen steuerte drei Zähler zum Erfolg für WRW Kleve bei – zwei im Einzel und einen Punkt im Doppel an der Seite von Maria Beltermann. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Per Feldberg