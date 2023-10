Tischtennis Rhenania Kleve verschafft sich Luft nach unten

Der erhoffte Auswärtserfolg gelang den Herren der DJK Rhenania Kleve in der Landesliga. Bei der DJK Adler Union Frintrop II stand es am Ende 9:3 für die Schwanenstädter. Johannes Kirchner/Oliver Jansen und Daniel Marquard/Christian Osterkamp behielten in ihren Doppeln knapp mit 3:2-Sätzen die Oberhand. Christian Schledingen in fünf, Joannes Kirchner in vier, Daniel marquard in fünf und Oliver Jansen glatt in drei Sätzen bauten die Führung für die Gäste aus. Erneut Kirchner, Schlesinger und Jansen in je vier Sätzen sorgten für die Entscheidung. „Zu Beginn hatten wir etwas Glück, dass wir die engen Partien zu unseren Gunsten entschieden haben, insgesamt aber ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Das gibt uns erstmal ein wenig Luft nach unten“, freute sich Spielführer Julian Binn über den Sieg. Aktuell belegt die Mannschaft mit 8:4-Punkten Rang fünf.