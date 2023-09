Tischtennis WRW Kleve III und DJK Rhenania starten mit Heimspielen

Gut ist für WRW Kleve III, dass es nur einen Absteiger in der NRW-Liga gibt. Weniger gut ist, dass die Mannschaft in eine Gruppe mit vielen unbekannten Gegnern, aber vor allem weiten Reisen bis nach Gütersloh oder in den Kreis Höxter eingeteilt wurde. Auch der TTV GW Daseburg, den WRW III am heutigen Samstag, 18.30 Uhr, in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten empfängt, ist, so Seipold, „ein vollkommen unbeschriebenes Blatt für uns“. Trotzdem soll erstmals für den Ligaverbleib gepunktet werden.