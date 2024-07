Tischtennis-Regionalligist verstärkt sich WRW Kleve startet wieder mit dem Meister-Kader

Für die neue Saison konnten die Klever Damen jetzt bereits Vollzug in der Personalplanung melden. „Nach einem Jahr in der Fremde wird Mara Lamhardt wieder zu uns zurückkehren“, sagt Regionalliga-Spielerin und Pressewartin Pia Dorißen über den Coup. Lamhardt war nach dem Titelgewinn zunächst zur DJK Annen und zur Rückrunde dann zum TTC GW Fritzdorf gewechselt, wo sie in der Regionalliga und in der Dritten Liga aktiv war. „Durch einige Veränderungen in der Fritzdorfer Mannschaft hat Mara dort keine Zukunft mehr für sich gesehen und so konnten wir sie zurückgewinnen“, sagt Dorißen, die in der kommenden Spielzeit dann hinter Lamhardt an Nummer zwei spielen wird.