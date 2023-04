Fußball-Oberliga Worauf der 1. FC Kleve im Abstiegskampf bauen kann

Umut Akpinar ballte beim Abpfiff kurz die Faust, dann klatschte sich der Trainer des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve mit dem Personal auf der Ersatzbank ab, ehe er auf den Rasen eilte, um sich bei jedem seiner Spieler für einen äußerst engagierten Auftritt zu bedanken. Der 1. FC Kleve ist am Mittwochabend vor 250 Zuschauern beim 2:2 (0:1) in der Heimpartie gegen den TVD Velbert zwar auch im vierten Spiel in Folge ohne Erfolg geblieben. Trotzdem dufte sich die Mannschaft in Abstiegsnot als ein Gewinner fühlen. „Dieses Remis fühlt sich wie ein Sieg an“, sagte der verletzte Torjäger Danny Rankl.