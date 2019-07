Bogensportclub : Wolfgang Köther Ehrenvorsitzender

Bedburg-Hau-Louisendorf Bogensportclub Louisendorf feiert 40-Jähriges

(RP) Im Jahre 1979 war das Gründungsjahr des Bogensportclub Lohengrin e.V. in Kleve. Durch einen Ortswechsel im Jahre 2005 von der Stadt Kleve zur Gemeinde Bedburg-Hau wurde der Verein von Bogensportclub Lohengrin Kleve e.V. zum Bogensportclub Bedburg-Hau e.V. umbenannt.

Da aber auch dort eine langfristige Perspektive bezüglich eines Trainingsplatzes nicht gegeben war, wurde erneut die Gemeinde Bedburg-Hau, in Persona Bürgermeister Peter Driessen, gebeten, den Verein bei der Suche nach einem Trainingsplatz zu unterstützen. Seit 2012 befindet sich nun das Außengelände in Louisendorf, und so kam es zur erneuten Umbenennung zum heutigen Bogensportclub Louisendorf e.V. Nun gibt es für den Klub eine Perspektive. Er wurde die Louisendorfer herzlich aufgenommen.