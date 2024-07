Chancen auf Top-Ten-Platzierung Rasantes Kreis Klever WM-Quartett im Deutschland-Trikot

Seine WM-Tauglichkeit hat das Kreis Klever Kleeblatt in den Qualifikationsrennen schon hinlänglich unter Beweis gestellt. Der Zusammenhalt ist groß, die Erwartungshaltung durchaus optimistisch. Die „Veteranen“ Robin Schumann (Altersklasse 70plus) und Gerd Bloemen (75plus) trauen sich ebenso wie Yvonne Binting (55plus) eine Platzierung in den Top Ten zu – alle drei nehmen die „Medio Fondo“-Distanz (112,4 Kilometer) in Angriff. Auf die „Gran Fondo“-Strecke (152,9 Kilometer) geht’s für Andreas Hendricks (60plus). In seinem Wettbewerb ist die Konkurrenz besonders groß, da auch ehemalige Profis erwartet werden. Für ihn wäre ein Platz im Mittelfeld ein toller Erfolg.