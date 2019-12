Schiedsrichter : Winkmann im Einsatz bei D-Jugend

Kreis Kleve (RP) Als am Samstag auf dem Nieukerker Sportplatz der Name des Schiedsrichters für das Spiel der D-Jugend gegen den 1.FC Kleve verkündet wurde, brandete unter den 450 Zuschauern tosender Applaus auf.

Ein ziemlich ungewöhnliches Erlebnis für den Referee der Partie, passiert dies in der Bundesliga doch nicht so häufig. Bundesliga? Ja, denn der Spielleiter der Partie war der Bundesliga-Schiedsrichter Guido Winkmann. Der Nütterdener Winkmann, der seit 2001 aus beruflichen wie privaten Gründen in Nieukerk wohnt und dessen Kinder auch beim TSV aktiv sind, erklärte sich bereit, anlässlich der Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes als Schiedsrichter zu fungieren. So kam es dann, dass die Spieler große Augen machten, als sie der erfahrene DFB-Referee auf den Platz führte. Vorab ist dies nämlich nicht angekündigt worden, da es unter anderem darauf ankam, dass Winkmanns Rückflug von München pünktlich ist. Denn noch am Samstagabend stand er in der Allianz Arena auf dem Platz und leitete das Topspiel zwischen München und Leverkusen gewohnt sicher. Viel Zeit blieb ihm da nicht: so war er erst gegen 12 Uhr zuhause – aber nur, um die Koffer abzustellen und direkt wieder mit Sporttasche gen Sportplatz aufzubrechen.