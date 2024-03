Tischtennis-Oberliga der Damen WRW Kleve II steht im letzten Heimspiel unter Zugzwang

Die zweite Mannschaft von WRW Kleve steht in der Tischtennis-Oberliga der Damen im letzten Heimspiel der Saison unter Druck, weil sich ihre Lage im Abstiegskampf nach der 3:7-Niederlage beim Schlusslicht TuS Wick­rath zugespitzt hat. Sie ist mit jetzt 10:18-Punkten auf Relegationsrang acht zurückgefallen und hat nur noch einen Zähler Vorsprung vor dem einzigen Abstiegsplatz, den Wickrath einnimmt. Allerdings liegt das Team in der Liga, in der das Rennen um den Klassenerhalt an Spannung kaum zu überbieten ist, auch lediglich einen Punkt hinter dem rettenden siebten Rang zurück.