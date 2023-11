Tischtennis WRW Kleve II feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Info

Programm Die erste Mannschaft von WRW Kleve bestreitet am kommenden Samstag, 18. November, in der Regionalliga ein weiteres Heimspiel. Das Team hat um 18.30 Uhr den TTC RW Biebrich in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten zu Gast. WRW Kleve II tritt in der Oberliga am kommenden Samstag, 18 Uhr, bei TTF Bönen an. Das dritte Team schlägt in der NRW-Liga am Samsgat, 18 Uhr, beim TTC Mennighüffen an.