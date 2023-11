Wichtiger Sieg im Abstiegskampf Die Mitfahrerin wird zur Matchwinnerin

Besonders eine Spielerin der Gäste überzeugte in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten. Beim TTC Biebrich schlug die erst 13-jährige Eva Xintian Gao, seit diesem Jahr Mitglied des Talentkaders des Deutschen Tischtennis-Bundes, an Position eins auf. Sie bezwang die Kleverinnen Pia Dorißen und Maria Beltermann jeweils klar in drei Sätzen. „Diese junge Spielerin hatte ein unglaublich hohes Niveau. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in Zukunft auch auf nationaler Ebene noch einiges von ihr hören werden“, sagte Seipold. Bei WRW überzeugte besonders Lea Vehreschild, die ein Einzel und das Doppel mit Pia Dorißen gewann. Den dritten Punkt holte Liza-Marie Hellenthal.