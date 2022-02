Tischtennis : Westdeutscher Verband bricht die Saison ab

Aufgrund der Corona-Pandemie sind bereits viele Tischtennis-Spiele in diesem Jahr ausgefallen. Foto: dpa/Marius Becker

Niederrhein Da die Hinrunde bereits Ende 2021 abgeschlossen worden ist, ist eine Wertung laut Wettspielordnung problemlos möglich, teilt der Verband mit.

Zweimal hatte der Vorstand des Westdeutschen Tischtennis-Verbands die Saison 2021/2022 unterbrochen – zunächst bis zum 31. Januar, später bis zum 20. Februar. Per Umlaufverfahren wurde am Freitag entschieden, die laufende Spielzeit komplett abzubrechen und auf eine einfache Runde zurückzuführen.

Elf von 18 Landesverbänden in Deutschland waren diesen Schritt bereits vor dem WTTV gegangen. Da die Hinrunde Ende 2021 abgeschlossen war, ist eine Wertung laut Wettspielordnung problemlos möglich. Bereits ausgetragene Mannschaftskämpfe der bisherigen Rückrunde verbleiben im Spielplan und zählen nur für Bilanzen und TTR-Werte“, heißt es in der Mitteilung.

Noch offene Rückrunden-Partien in der Altersgruppe Nachwuchs stehen für eine einvernehmliche Austragung zur Verfügung. Über den Zeitraum entscheiden Verband, Bezirke und Kreise selbstständig.

Eine Ausnahme besteht zudem in den Senioren-Spielklassen. Gruppen, die weniger als 50 Prozent der Partien absolviert haben, werden annulliert.

Den einzelnen Bezirken und Kreisen wird empfohlen, in der kommenden Spielzeit alle Spielklassen der Senioren als Meldeliga einzurichten. Die Entscheidungspartien um Auf- und Abstieg auf Verbandsebene finden wie im Rahmenterminplan vorgesehen am 7./8. und 21./22. Mai statt. Eine Teilnahme ist gemäß Wettspielordnung freiwillig.

Ganz auf den Tischtennissport verzichten muss in der dritten coronabedingt abgebrochenen Saison aber niemand. Bezirke und Kreise können einen „alternativen Spielbetrieb“ in kleinen Gruppen, beispielsweise in Form von Einzelturnieren, durchführen. Auch der Pokalspielbetrieb kann fortgesetzt werden.