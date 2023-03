Westdeutsche Meisterschaft der Junioren U 20 Ein Hauch von Volleyball-Bundesliga beim 1. VBC Goch

Mit der Partie gegen den Titelanwärter Düren beginnen für das VBC-Team am Samstag um 11 Uhr die Titelkämpfe. Der FCJ Köln ist der andere Gegner in der Vorrunde. Glücklich ist Derk Wetzold über die Auslosung nicht. „Wir haben leider die härtesten Gegner erwischt, die möglich gewesen sind“, sagt er. So sieht es danach aus, dass der VBC nach der Vorrunde am Samstag und am Sonntag ab 10 Uhr um die Plätze neun bis zwölf spielen wird, während die beiden Erstplatzierten der Gruppe im Titelrennen bleiben.