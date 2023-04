Hohe Auszeichnung Willy-Probst-Plakette für eine junge Weltmeisterin

Zu den ersten Gratulanten zählte Landrat Christoph Gerwers, der in seiner Ansprache die gesellschaftliche Bedeutung der Dachorganisation der Kreis Klever Sportler hervorhob. KSB-Vorsitzender Lutz Stermann berichtete ausführlich über die geleistete Arbeit im Jahr 2022. Er betonte die Wichtigkeit der Förderprogramme des Landes und gab einen kurzen Überblick zum Stand der Dinge. Seit vielen Jahren kümmert sich der Kreissportbund darum, dass die in Aussicht gestellten Finanzspritzen auch tatsächlich vor Ort ankommen. Bestes Beispiel ist die „Moderne Sportstätten“-Initiativen, die vielen Vereinen im Kreisgebiet ermöglicht hat, dringend erforderliche Arbeiten in Angriff zu nehmen. Energie- und Personalkosten, dazu die Inflation – Stermann machte vorsorglich schon einmal darauf aufmerksam, dass im nächsten Jahr eine Erhöhung der Beiträge nicht auszuschließen ist.