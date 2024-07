Viel Prominenz Plötzlich ist Pfalzdorf das Schaufenster für Weltklasse-Pferde

Wer in diesen Tagen die Autobahn 57 in Richtung Goch verlässt, wird direkt auf ein attraktives Ziel hingewiesen. „Hetzel Turnier- und Ausbildungsstall“ lautet die Aufschrift auf einem Wegweiser in Fahrtrichtung rechts. „Bei größeren Veranstaltungen kommen die Schilder zum Einsatz. Viele Menschen, die uns erstmals besuchen, können sich schließlich gar nicht vorstellen, was sich hinter dem Feldweg verbirgt, der zu uns führt“, sagt Holger Hetzel.