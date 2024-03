Waal-Rhein-Turnierserie im Fechten Packendes Duell beim Turnier des VfL Merkur

Denn das Duell zwischen Lehrmeister und Schüler in der Vorschlussrunde begeisterte Zuschauer, Fechter und Organisatoren gleichermaßen. Jorge Thönnes und Alexander Moraru, Trainer des VfL Merkur, lieferten sich ein hochklassiges und enorm spannendes Duell. Beim Stand von 14:14 gelang Moraru in diesem vorgezogenen Finale der entscheidende Treffer – und auch eine Revanche. Denn 2023 hatte er in Kleve das Halbfinale gegen seinen Schützling noch verloren. „Dieses Duell hat alle in der Halle in seinen Bann gezogen. Das war Werbung für unseren Sport“, sagte Dr. Ihor Brunets, der die Fecht-Abteilung des VfL Merkur mit Horst Tefehr leitet. Das Finale war dann wesentlich einseitiger. Alexander Moraru besiegte Michiel Uitdehaag (Wageningen/Niederlande) deutlich mit 15:6.