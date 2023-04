Fußball-Niederrheinpokal VfR Warbeyen will erneut ins Endspiel

Nun kommt es im aktuellen Wettbewerb in der Vorschlussrunde zu einer Neuauflage der letztjährigen Halbfinal-Partie. Am Ostermontag, 13 Uhr, erwartet der Titelverteidiger VfR die Borussia abermals vor heimischer Kulisse im Stadion am Bresserberg zum Pokalduell. Die Vorfreude ist groß. Und die letzte Niederlage in diesem Wettbewerb ist eine ganze Weile her. In der Spielzeit 2019/20 schied der VfR im Viertelfinale gegen den 1. FC Mönchengladbach aus. Während der Saison 2020/21 fielen die Pokalspiele wegen der Corona-Pandemie aus. Ein Jahr später folgte der Triumph im Wettbewerb.