Fußball-Landesliga : „Optimistisch, aber nicht euphorisch“

Trainer Thomas von Kuczkowski will mit der SV Hönnepel-Niedermörmter den Klassenerhalt in der Landesliga schaffen. Foto: Armin Fischer/Fischer

Auf Rang 16 überwintert der Fußball-Landesligist SV Hö.-Nie. Nun geht’s im Nachholspiel gegen den PSV Wesel. Trainer Thomas von Kuczkowski erklärt seine Ziele.

Der Fußball-Landesligist Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter wird sich am Sonntag aus der Wintervorbereitung zurückmelden. Um 15 Uhr soll das Heimspiel der Schwarz-Gelben gegen den PSV Wesel-Lackhausen nachgeholt werden – vorausgesetzt, der bebende Acker verkraftet den Regen. Übungsleiter Thomas von Kuczkowski hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass er nach der Saison bei Hö.-Nie. aufhören werde. Was er danach sportlich machen will und wer das Traineramt übernimmt, ist noch unklar. Im Vordergrund steht an der Düffelsmühle erstmal nur eines: die Mission Klassenerhalt in der sechsthöchsten deutschen Spielklasse.

Herr von Kuzckowski, am Sonntag geht es für Ihre Mannschaft in der Landesliga weiter. PSV Wesel-Lackhausen, derzeit Tabellenvierter, kommt nach Kalkar. Was erwarten Sie?

Info Die Karriere von Trainer Thomas von Kuczkowski Laufbahn Die Trainerlaufbahn begann Thomas von Kuczkowski zur Saison 2008/2009 beim Niederrheinligisten Viktoria Goch. Von 2012 bis 2017 stand er beim Landesligisten 1. FC Kleve an der Seitenlinie. Es folgte ein kurzes Engagement in der Bezirksliga beim TSV Wa.-Wa., eher er bis zum Winter 2018 den SV Sonsbeck in der Landesliga betreute. SV Hö.-Nie. Anfang 2019 übernahm „Kucze“ das Traineramt an der Kalkarer Düffelsmühle. Gleich zwei Mal versuchte die sportliche Leitung (erst das Manager-Duo Kato Sürün und Guido Lohmann, später Georg Kreß), den Übungsleiter zu entlassen. Von Kuczkowski aber behielt das Vertrauen des Vorstands.

THOMAS VON KUCZKOWSKI Wir treffen am Sonntag auf die körperlich vielleicht robusteste Mannschaft der Liga. Der PSV Wesel-Lackhausen bringt aber auch reichlich spielerische Qualität mit. Nicht umsonst gehört die Mannschaft zu den Top Fünf der Liga.

Was nehmen sich die Hausherren für die Begegnung vor?

VON KUCZKOWSKI Wir wollen punkten – aber das geht nur, wenn wir maximale Konzentration an den Tag legen. Wir werden aggressiv in das Spiel gehen, das müssen wir gegen einen so starken Gegner auch. Ich bin mit Blick auf Sonntag optimistisch, aber nicht euphorisch.

Das letzte Ligaspiel Ihrer Mannschaft ist schon eine Weile her. Am 17. November holte Hö.-Nie. drei wichtige Punkte beim VfR Krefeld-Fischeln. Es folgten mehrere Spielabsagen – das Wetter wollte nicht mitspielen. Wie sind die Aussichten für Sonntag?

VON KUCZKOWSKI Das Spiel gegen Wesel steht auf der Kippe wegen des Regens. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Wir wollen jedenfalls spielen, um weiterem Druck aus dem Weg zu gehen. Auch können wir andere Mannschaften aus der unteren Tabellenregion mit einem Sieg im Nachholspiel unter Druck setzen.

Personell gab es in der Wintervorbereitung Rückschläge – beim 4:0-Sieg im Testspiel gegen den SV Emmerich-Vrasselt saß am Sonntag nur ein Feldspieler auf der Ersatzbank. Einige Spieler waren verletzt, andere krank. Hat sich die Lage gebessert?

VON KUCZKOWSKI Elidon Bilali und Ribene Nguanguata sind verletzt. Und die Innenverteidiger Marcel Schütze und Patrick Braun haben sich noch nicht vollständig erholt. Man muss sich halt immer die Frage stellen, ob man nicht lieber noch eine Woche wartet, um Rückschritte zu vermeiden. Wir werden sehen.

Mit Monir Ibrahim und Seyit Isiklar hat Hö.-Nie. kürzlich zwei erfahrene Spieler für Verteidigung und Angriff verpflichtet. Bei den Testspielen waren die Neuzugänge noch nicht dabei. Ist mit Einsätzen am Sonntag zu rechnen?

VON KUCZKOWSKI Die beiden sind in dieser Woche ins Training eingestiegen. Wir warten erstmal das Abschlusstraining ab. Dann schauen wir, wie die Startelf aussieht und ob es ein Debüt geben wird. Fest steht: Eingespielt ist die Mannschaft noch nicht. Das könnte mit Blick auf Sonntag ein Unsicherheitsfaktor sein. Umso wichtiger ist es, dass wir gegen den PSV Wesel-Lackhausen voll konzentriert sind.

Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter. Sie sagten, dass man dafür in den verbleibenden Saisonspielen besser verteidigen und auch mal zu Null spielen müsse. Wo sehen Sie zudem Steigerungsbedarf?

VON KUCZKOWSKI Die Spieler müssen auf dem Platz noch mehr coachen. Trainer können nicht alles von der Seitenlinie aus sehen oder koordinieren. Wir haben viele introvertierte Spieler in der Mannschaft, was nicht negativ ist. Aber man braucht auch Führungspersönlichkeiten, die das Heft auf dem Platz in die Hand nehmen. Da sind wir insgesamt noch zu ruhig. Natürlich kann man das nicht einfach ändern, sondern ein Spieler muss sich dahingehend entwickeln.

