Rebecca Verlage : „Das war ein verrücktes Sportjahr“

Rebecca Verlage (links) machte mit ihren Teamkollegen eine gute Figur auf Calidor. Foto: Daniel Kaiser

Interview Kleve Die Voltigiererin aus Kleve, die Teamweltmeisterin geworden ist, blickt auf eine Traum-Saison zurück. Sie hat auch beim CHIO in Aachen und bei der DM abgeräumt und erklärt, warum sie sich jetzt eine Pause vom Leistungssport gönnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Rebecca Verlage steht am Gipfel ihrer Karriere. Die Voltigiererin aus Kleve räumte in diesem Jahr mit der Mannschaft des VV Köln-Dünwald bei den Deutschen Meisterschaften, dem weltberühmten CHIO in Aachen sowie bei den Weltmeisterschaften im dänischen Herning ab. 2022 wird daher sicher ein Jahr sein, das sie nie vergessen wird. Die Lehramts-Studentin, die nun erst einmal die freie Zeit genießt, blickt im Interview auf ihre größten Erfolge zurück.

Zuletzt haben Sie sich nach dem Aachener CHIO und der Weltmeisterschaft auch noch bei den Deutschen Meisterschaften in der Niedersachsenhalle durchgesetzt. Ein Gesamtergebnis von 8,758 Zählern reichte für den Erfolg. Wie stolz sind Sie auf die Team-Leistung?

Rebecca Verlage Ich gebe zu, dass es nach so einer Weltmeisterschaft, die natürlich der Saisonhöhepunkt war, nicht ganz leicht ist, den Fokus auf die Deutschen Meisterschaften zu richten. Aber grundsätzlich hatten wir alle noch einmal richtig Lust, nachdem die Kür beim WM-Nationenpreis nicht so optimal gelaufen war. Der Ehrgeiz war also geweckt, noch einmal eine Bestleistung abzurufen.

Wie stark war die Vorstellung mit dem zwölfjährigen Holsteiner Calidor denn?

Verlage Ehrlich gesagt, lief es absolut perfekt. Wir haben die Saison noch einmal gekrönt, indem wir alles gezeigt haben, was wir können. Wir haben das Ding mit großem Abstand gewonnen. Ich glaube nicht, dass eine Deutsche Meisterschaft je mit einem derart großen Vorsprung gewonnen wurde.

Rebecca Verlage (links) gewann mit dem Team des VV Köln-Dünnwald WM-Gold. Foto: Daniel Kaiser

Wie blicken Sie auf das Sportjahr 2022 zurück? Es dürfte doch wohl unvergessen bleiben.

Verlage Absolut, das war ein verrücktes Sportjahr. Eine solche Saison habe ich noch nie erlebt, und das werde ich wohl auch nie mehr erleben. Wir haben mit der Ausnahme des Nationenpreises als VV Köln-Dünnwald alles gewonnen, was man hätte gewinnen können. 2022 begann bereits klasse, weil wir sehr früh als deutsche Vertreter für die Weltmeisterschaft nominiert worden waren. Es war auch aufregend, mit dem Trainingspensum noch einmal an die absolute Grenze zu gehen. Das werde ich nie vergessen, und die Teammitglieder werden für immer miteinander verbunden bleiben.

Parallel zu Ihrer Laufbahn als Spitzensportlerin haben Sie Lehramt studiert. Wie bekommt man das unter einen Hut?

Verlage Das war durchaus eine Herausforderung. Ich habe Wert darauf gelegt, das Studium trotz des hohen Trainingspensums in Regelstudienzeit durchzuziehen. Und das ist mir gelungen. Ich habe alle Klausuren geschrieben und mich gleichzeitig im Turnraum immer wieder herausgefordert. Darauf bin ich durchaus stolz.

Wie groß ist der Anteil des Pferdes an diesem Sensations-Jahr?

Verlage Wir arbeiten noch gar nicht so lange mit Calidor zusammen. Allerdings haben wir durchaus ein wenig Zeit gebraucht. Unser Longenführer Patric Looser hat sich sehr stark auf ihn eingelassen und viel Arbeit in das Tier investiert. Da hätten andere schon aufgegeben. Aber wir haben uns von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Und Calidor hat gezeigt, dass er es kann. Er war für die Erfolge genauso wichtig wie jedes andere menschliche Teammitglied. Ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter. Jeder Sportler ist in gewisser Weise ersetzbar, das Pferd aber nicht. Unsere Hebefiguren finden teils in bis zu fünf Metern Höhe statt. Da braucht es ein blindes Vertrauen in das Pferd. Und genau das haben wir alle bei Calidor gespürt.

Hat das Pferd also einen ähnlichen Willen wie Sie gezeigt? Schließlich kamen auch Sie immer wieder gestärkt von schweren Verletzungen zurück.

Verlage Tatsächlich habe ich auch einige Rückschläge erlebt. Im vergangenen Jahr war ich nach einem Salto vom Pferd unglücklich aufgekommen. Das Syndesmoseband war angerissen, hinzu kamen mehrere Bänderrisse und Knorpelverletzungen. Und auch in diesem Jahr hatte ich einige Verletzungen. Glücklicherweise musste ich nie lange aussetzen. Der Wille, bei den Saisonhöhepunkten dabei zu sein, war vielleicht auch einfach zu stark.

Wie geht es sportlich nun für Sie weiter?

Verlage Das ist noch ein wenig offen. Klar ist, dass man die Erfolge aus diesem Jahr nicht mehr toppen kann. Ich bin allerdings froh, dass wir als Voltigierverein eine gute Nachwuchsarbeit haben, die nächsten Talente stehen also schon parat. Ich werde sicherlich sportlich aktiv bleiben. Wie und wo ist allerdings noch ein wenig unklar. Sicherlich werde ich aber weiterhin viel mit Pferden zu tun haben.

Genießen Sie nach der intensiven Saison nun auch ein wenig die Erholung?