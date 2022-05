Reitsport : Rebecca Verlage am Ziel ihrer Träume

Rebecca Verlage – hier bei der Deutschen Meisterschaft 2021 – freut sich über die Nominierung und kann den Start bei der Weltmeisterschaft kaum abwarten. Foto: Ina Baier Foto: Ina Baier

Kleve Die Kleverin geht im August mit ihrem Team des VV Köln-Dünnwald bei der Weltmeisterschaft der Voltigierer in Herning in Dänemark an den Start. Die Sportlerinnen und ihr Pferd Calidor befinden sich in bestechender Form.

Von Maarten Oversteegen

Für die Voltigiererin Rebecca Verlage geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Die 24-Jährige wurde mit ihrem Team Norka Automation vom Voltigierverein Köln-Dünnwald für die Weltmeisterschaft im dänischen Herning nominiert. Der Multidisziplinen-Wettbewerb findet in der zweiten Augustwoche statt. „Ich habe 18 Jahre meiner Voltigier-Karriere auf diesen Moment hingearbeitet. Dass es nun tatsächlich mit der Nominierung für die Weltmeisterschaft geklappt hat, fühlt sich für mich beinahe unwirklich an“, sagt die Kleverin.

Schon vor der Saison war klar: Nur zwei deutsche Teams durften sich berechtigte Hoffnungen auf das WM-Ticket machen. Neben dem Verein aus Köln-Dünnwald war das der Voltigierverein aus dem bayrischen Ingelsberg. „Das Weltmeister-Team aus Fredenbeck hatte sich aufgelöst, weshalb nur noch zwei Teams in Frage kamen. Ursprünglich gingen wir davon aus, dass eine Entscheidung erst Ende Juni beim CHIO in Aachen fallen würde. Doch weil wir bei zwei internationalen Turnieren und der WM-Sichtung bereits richtig gute Leistungen gezeigt hatten, fiel der Entschluss deutlich früher. Wir sind daher nun doppelt stolz. Wegen der frühen Nominierung und sowieso wegen der bislang gezeigten Leistungen. Das ist für uns natürlich ein besonderes Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung“, sagt Rebecca Verlage.

Bei der WM-Sichtung hatte das Team rund um den Holsteiner Calidor die Konkurrenz aus Ingelsberg zuletzt deutlich geschlagen. „Wir sind aktuell wohl am Leistungs-Höhepunkt. Wir haben die vergangenen Jahre sehr gut genutzt, um uns bestmöglich auf diese Saison vorzubereiten. Unser Pferd Calidor ist in guter Form, und auch wir Sportler sind fit“, sagt die angehende Lehrerin. Ganz bewusst habe man in den ersten Monaten der Saison bereits an mehreren Wettbewerben teilgenommen. „Calidor hat sich toll entwickelt. Wir wollten, dass sich das Pferd nun frühzeitig an die Wettkampf-Bedingungen gewöhnt. Es geht in diesem Jahr um viel, daher wollten wir ihn nach der Winterpause nicht ins kalte Wasser werfen“, sagt die Spitzensportlerin.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Team aus Köln Schlagzeilen gemacht. Im Spätsommer 2021 hatte sich das Team bei der Deutschen Meisterschaft im niedersächsischen Verden im Gruppen-Wettbewerb durchgesetzt. Der Triumph war damals noch eine kleine Überraschung. „Wir haben nun bei den bisherigen Wettkämpfen bereits an Sicherheit gewonnen. Durch die frühe Nominierung sind wir in der Position, ein wenig herunterzufahren, an einigen Feinheiten zu basteln und diese bei der Generalprobe in Aachen umzusetzen. Das Ziel ist dann die Bestleistung bei der Weltmeisterschaft“, sagt Rebecca Verlage, die von Kindesbeinen an akrobatisch auf dem Rücken der Pferde unterwegs ist.