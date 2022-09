Kreismeisterschaft im Voltigieren : VVS Kalkar gewinnt alle Titel

Das erfolgreiche Team des VVS Kalkar bei der Siegerehrung mit Norbert Paeßens, Vorsitzender des Kreispferdesportverbandes Kleve. Foto: VVS

Kalkar Die Mannschaften des Ausrichters überzeugen beim Turnier vor eigenem Publikum, bei dem die Teilnehmer beeindruckende Leistungen zeigen.

Dass Voltigieren anspruchsvoller Leistungssport auf dem Pferderücken ist, davon konnten sich zahlreiche Besucher in der Reithalle des RV Seydlitz Kalkar überzeugen. Der Verein für Voltigiersport (VVS) Kalkar hatte zum Turnier eingeladen, in das auch die Meisterschaften des Kreispferdesportverbandes Kleve eingebunden waren. „Es war höchst sehenswert, was die jungen Sportler an akrobatischen Übungen auf dem Pferderücken gezeigt haben. Das versetzte nicht nur mich, sondern auch die Zuschauer immer wieder in Erstaunen“, sagte Norbert Paeßens, der Vorsitzende des Kreispferdesportverbandes.

Auch Ludger Brüx, Vorsitzender des Ausrichters, lobte die Leistungen. „Die teilnehmenden Teams haben sehr beeindruckende, ästhetische und akrobatische Übungen auf den Rücken der Pferde gezeigt. Es war einfach nur begeisternd, was hier präsentiert wurde“, sagte er. Brüx konnte auch sehr stolz auf die Auftritte der Voltigierer seines Vereins sein, da der VVS in den Wertungskämpfen um die Kreismeisterschaft eindeutig die Nase vorn hatte. Denn der Meistertitel ging an die Gruppe VVS Kalkar IV mit Longenführerin Helena Pyka und dem Pferd Exentriek vor dem Team des RVV Equus Felix mit Longenführerin Dana Bergmann und dem Pferd San Felice Z.

Die Nachwuchsmeisterschaft machte der VVS ganz unter sich aus. Hier siegte Kalkar VIII mit Carolin Brüx, die Jodhpur an der Longe führte, vor VVS Kalkar IX (Helena Pyka, Pferd Exentriek). Zudem gewann der VVS Kalkar XI (Carolin Brüx, Jodhpur) die Krümelmeisterschaft vor VVS Kalkar X (Carolin Brüx, Jodhpur). Bronze ging an das Team RVV Equus V, bei dem Christina Ender das Pferd Sancho an der Longe hatte. „Diese Erfolge sind der Beweis und die Belohnung für die gute Trainingsarbeit während des Jahres. Und nur mithilfe der vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer sowie der örtlichen Sponsoren wurde dieses Turnier erneut zu einem Erfolg“, so Brüx.

Bei den M-Gruppen kam VVS Kalkar I (Birte Freericks/Gentleman) auf die Note 6,229. Im Wettbewerb der L-Gruppen belegte die vierte Gruppe des VVS mit Helena Pyka an der Longe und dem Pferd Exentriek (Note 5,429) den zweiten Platz hinter dem RV Aachen I (5,649).