Volleyball : SV Bedburg-Hau lässt den Worten Taten folgen

Bedburg-Hau Der Verbandsligist macht beim 3:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Düren seine Hausaufgaben im Rennen um den Klassenerhalt. Das ist auch nötig, weil zwei Konkurrenten überraschende Siege feiern.

Den Worten folgten gegen das Schlusslicht beim 3:0 (25:16, 25:13, 25:8)-Sieg Taten. Ohne sich großartig anstrengen zu müssen, zog der in allen Elementen überlegene Gastgeber im ersten Satz zügig auf 11:6 davon. Düren ging in eine Auszeit und war kurz danach bei 12:21 noch höher in Rückstand. Nach Jan Ulrichs Servicewinner zum 25:16 war Satz eins beendet und Haus Anhang hatte nur beim 19:12 und bei 22:14 zwei umkämpfte Ballwechsel verfolgen können.