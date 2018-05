Lokalsport : Volleyball: SV Bedburg-Haus U 16 Bezirksligameister

Foto: SV Bedburg-Hau

Kleve Die Volleyballabteilung der SV Bedburg-Hau hat ein Meisterteam zu melden: Die weibliche U 16 (C-Jugend) der Grün-Weißen krönte mit zwei Siegen am letzten Spieltag eine perfekte Saison mit der Bezirksligameisterschaft. Die gesamte Saison über dominierten die SVB-Schützlinge von Trainer Ralf Joeken die Liga mit acht U 16-Teams aus den Volleyballkreisen Kleve und Krefeld-Viersen (Jahrgänge 2003 und jünger). Eine blöde 0:2-Niederlage vom Hinspiel gegen die TS St. Tönis (25:21, 25:22) belastete das Team jedoch. Trotz des 2:0-Erfolgs im Rückspiel, saß den SVB-Girls der TSV Weeze permanent im Nacken, so dass es am letzten Spieltag zum Showdown kam: Mit 2:1 (20:25, 25:17, 15:11) wurde der Konkurrent vom TSV Weeze auf Abstand gehalten. Der anschließende 2:0-Erfolg (25:10, 25:13)über den Nachwuchs des Verberger TV gab dann endlich den Anlass zum Jubeln. "Die Mädchen haben sich den Titel durch viel Arbeit verdient", stellt Coach Joeken stolz fest, "mit denen passiert noch viel, die haben Zukunft!" Der Titelgewinn wurde nach Spielschluss in gemütlichen Runde gebührend gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Team SV Bedburg-Hau II belegte zum Saisonende Platz 7 in dieser Bezirksliga.

(RP)