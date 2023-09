Saisonstart im Volleyball Das Comeback der SV Bedburg-Hau

Denn nach ihrem beeindruckenden Durchmarsch in der Landesliga schlägt die Frauen-Mannschaft der SV Bedburg-Hau endlich wieder in der Verbandsliga auf. 19 Jahre nach dem Abstieg in der Saison 2003/2004 ist die SV Bedburg-Hau zurück in der Klasse. Dort stehen für das Team von Trainerin Petra Stockhorst wieder Duelle mit dem Kreisrivalen VC Eintracht Geldern an, dessen zweite Mannschaft auch in der Verbandsliga spielt.