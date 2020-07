Volleyball : Aufschlag für die Kleverland Volleys

Drei Routiniers im Team der Kleverland Volleys: Stephan Reinders, Zuspieler Niklas Groß und Mittelblocker Christoph Bours (von links) Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau/Goch Die SV Bedburg-Hau und der 1. VBC Goch bilden ab der kommenden Saison eine Spiel-Gemeinschaft, die allerdings zunächst einmal nur für das Verbandsliga-Team gilt. Beide Vereine profitieren von der Zusammenarbeit.

Von Fritz Holtmann

Die SV Bedburg-Hau und der 1. VBC Goch machen ab der neuen Volleyball-Saison gemeinsame Sache. Sie haben die Spiel-Gemeinschaft Kleverland Volleys gegründet, die unter diesem Namen in der Männer-Verbandsliga an den Start gehen wird. Bekannt ist mittlerweile auch, wann nach dem vorzeitigen Abbruch der Spielzeit 2019/2020 die neue Saison beginnen wird. In der Verbandsliga, in der die SV Bedburg-Hau in der vergangenen Spielzeit den sechsten Platz erreicht hat, und in der Bezirksliga, in der der 1. VBC Goch und die SV Bedburg-Hau II weiter unter ihrem bisherigen Namen aufschlagen, geht es am Samstag, 5. September los. Das Verbandsliga-Team steigt mit einem Heimspiel gegen den SV Bayer Wuppertal II (18 Uhr, Dietmar-Müller-Sporthalle) in die Saison ein. Eine Woche später steht schon das Kreisderby gegen den Kevelaerer SV an.

Angesichts der neuen vom Westdeutschen Volleyball-Verband (WVV) vorgegebenen Regelungen für Spiel-Gemeinschaften reiften beim Verbandsligisten Hau wie im Gocher Lager Gedanken, sich den neuen Umständen zukunftsweisend anzupassen. Sie wollen jetzt in der Spiel-Gemeinschaft eine wegweisende sportliche Koalition eingehen, von der beide Vereine profitieren sollen. „Die Überlegung ist, dass wir das in den vorherigen Spielzeiten meist dünn besetzte Verbandsliga-Team, in dem viele Routiniers stehen, durch den Einsatz junger Gocher Spieler personell breiter aufstellen können“, sagt Stephan Reinders, Abteilungsleiter der SV Bedburg-Hau.

Info Die Gruppeneinteilung für die kommende Saison Verbandsliga Staffel 2 ART Düsseldorf II, AVC 93 Köln I, AVC 93 Köln II, Kevelaerer SV, Kleverland Volleys, Osterather TV, Holzheimer SG, SV Wipperfürth, Bayer Wuppertal II, TuS 08 Lintorf Bezirksliga Staffel 5 Rumelner TV, TuS Baerl, 1. VBC Goch, SV Bedburg-Hau II, Kevelaerer SV II, TSV Wachtendonk-Wankum, Verberger TV II, SV Budberg

Die Zusammenarbeit bietet dem 1. VBC Goch wiederum den Vorteil, dass der eine oder andere junge Spieler in der Verbandsliga anders gefordert werden wird als in der Bezirksliga oder den Jugend-Oberligen. „Für die schon gute taktische und technische Entwicklung dieser Akteure wird es sich positiv auswirken, dass sie zukünftig Übungseinheiten und Partien mit den erfahrenen Spielern der SV Bedburg-Hau bestreiten können“, sagt der Gocher Trainer Derk Wetzold. Das habe es dem VBC leicht gemacht, der Bildung der Spiel-Gemeinschaft zuzustimmen.

Stephan Reinders, Abteilungsleiter der SV Bedburg-Hau, Alexander Pötzsch, Spieler in Hau und Coach in Goch, sowie VBC-Trainer Derk Wetzold (v.l.) setzten die Idee einer Spiel-Gemeinschaft um. Foto: Kleverland Volleys

Die Rolle, das Bindeglied zwischen den Vereinen der Kleverland Volleys zu sein, hat dabei Alexander Pötzsch übernommen. Er spielt in der Verbandsliga-Mannschaft und arbeitet als Trainer für den VBC. „Einmal in der Woche wird Alexander Pötzsch jetzt den einen oder anderen unserer jungen Spieler, wenn er sich leistungsmäßig in unseren Übungseinheiten in Goch dafür empfiehlt, dann mit zum Training nach Hau nehmen“, sagt Wetzold.

Zu Beginn der neuen Saison wird allerdings noch keiner der jungen Gocher im Verbandsliga-Team aufschlagen. Das lässt die Spielordnung nicht zu. „Der Einsatz von Akteuren aus einer unteren Liga in einer höheren Klasse ist an den ersten beiden Spieltagen noch nicht gestattet. Anschließend ist es dann möglich, dass die VBCer sowohl weiter in der Bezirksliga und auch in der Verbandsliga ans Netz gehen können“, sagt Stephan Reinders.