Volleyball : Zwei Youngster trumpfen bei der SV Bedburg-Hau auf

Bedburg-Hau/Goch Annika Bündgens und Marlena Bovet haben entscheidenden Anteil am 3:0-Erfolg des Damen-Bezirksligisten im Kreis-Derby gegen den TV Sevelen.

Der 1. VBC Goch, Schlusslicht in der Volleyball-Bezirksliga der Männer, zeigte im Nachbarschaftsduell beim SV Bedburg-Hau II, dass er nicht mehr der locker zu schlagende Punktlieferant ist. Bei der 1:3 (10:25, 26:24, 16:25, 16:25)-Niederlage gegen den nun sieben Punkte besseren Tabellenfünften Hau ließ sich die junge VBC-Sechs nicht vom klaren Verlust des ersten Durchgangs entmutigen. Favorit Hau traf im zweiten Satz auf größere Gegenwehr des VBC, ließ in den Durchgängen drei und vier aber nichts mehr anbrennen.

Die SV Bedburg-Hau feierte im Kreis-Derby gegen den Dritten TV Sevelen einen auf den ersten Blick klaren 3:0-Sieg. Aber zwei knappe Satzgewinne beim 27:25, 25:17, 26:24 machten deutlich, dass der Zu-Null-Erfolg des Teams von Spielertrainerin Petra Stockhorst im ersten und dritten Durchgang in Gefahr war. In den Endphasen beider Sätze waren gute Nerven und der größere Siegeswillen die Trümpfe des Tabellenvierten. Entscheidenden Anteil am Erfolg hatten Annika Bündgens und Marlena Bovet. Die beiden jüngsten Spielerinnen im Team beeindruckten mit starken Szenen in Abwehr und Annahme.