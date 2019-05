Volleyball : Volleyball-Relegation beginnt für Bedburg-Hau am eigenen Netz

Bedburg-Hau Relegation zur Verbandsliga: DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS 08 Lintorf / SV Bedburg-Hau – DJK Tusa 06 Düsseldorf / TuS 08 Lintorf – SV Bedburg-Hau.

Wenn Samstag um 19 Uhr in der Halle an der Antoniterstraße der erste Aufschlag übers Netz geht, ist in den drei angesetzten Partien der Relegation zur Volleyball-Verbandsliga bereits ein Resultat bekannt. Am Tag zuvor haben dann schon Haus Relegationsgegner, die zwei Landesliga-Vizemeister TuSa Düsseldorf und TuS Lintorf, in der Landeshaupt ihre Kräfte gemessen und eine erstes Ergebnis vorgelegt. So kann man in Lager des Verbandsliga-Drittletzten Hau zumindest nach Zahlen auch etwas mehr über die Spielstärke der Lintforter Sechs erfahren, die anders als Gegner Tusa Düsseldorf für die SVB-Sechs um Zuspieler Niklas Groß ein unbeschriebenes Blatt ist. Bekannt ist nur, dass der TuS nach 13 Siegen aus 16 Spielen mit lediglich einem Punkt Rückstand auf Meister VV Humann Essen V Zweiter seiner Landesliga-Gruppe geworden ist.