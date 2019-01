Bedburg-Hau/Goch: Weg zur Westdeutschen beendet

Bedburg-Hau/Goch Volleyball: U 16-Juniorinnen der SV Bedburg-Hau trotz guter Spiele ausgeschieden.

Qualifikationsrunde A – U16-Juniorinnen: SV Bedburg-Hau – BW Sande 2:0 (25:9, 26:24) / SV Bedburg-Hau – RC Sorpesee 0:2 (21:25, 12:25) / SV Bedburg-Hau - TSV Bayer Leverkusen 1:2 (10:25, 25:19, 13:15). Ein traumhafter Einstieg in die Qualifikationspartien gelang der gastgebenden SVB-Sechs mit einem 25:9 zum 1:0 gegen Sande. Es folgte dann aber ganz anderer zweiter Satz, bei dem Hau bei 13:22-Rückstand bereits der Gang in den Tie-Break drohte. Was dann folgte, war Spannung pur. Punkt um Punkt holte Hau auf. Ab 21:24 bewies dann Marita Boland sehr gute Nerven. Sie lotste das Team über 24:24 noch zum 2:0-Sieg über Sande. Haus siegreichem Start folgte ein starker erster Satz gegen den späteren Qualifikationsgruppenersten Sorpesee. Bis zum 21:20 durch einen Block von Haus in jeder der drei Partien herausragender Mittelblockerin Annika Bündgens hatten die Schützlinge von SVB-Coach Ralf Joeken gute Chancen, das Duell mit Sorpesee mit einem Satzgewinn zu eröffnen. In den folgenden entscheidenden Ballwechseln fehlte dem Team aber etwas Glück und der letzte Biss. Sorpesee nutzte es zum 25:21 und hatte in Satz zwei mit 25:12 zum 2:0 dann leichtes Spiel. Zum Einzug in die nächste Qualifikationsrunde war nun ein Sieg über Leverkusen nötig und der Start in dieses Endspiel für Hau mit 10:25 zum 0:1 ein Debakel. So gut wie nichts wollte in Annahme, Abwehr, Aufbau und im Angriff klappen.