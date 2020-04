Volleyball : Teams der SV Bedburg-Hau schaffen Klassenerhalt

Bedburg-Hau/Goch Stephan Reinders, Kapitän des Herren-Teams, zeigt sich zufrieden über die Entscheidung, die Saison abzubrechen.

In der Volleyball-Abteilung der SV Bedburg-Hau sorgt diese Entscheidung für Aufatmen. Das Herren-Team um Kapitän Stephan Reinders macht so den anvisierten Klassenverbleib in der Verbandsliga perfekt. „Wir haben eigentlich alle mit dieser Entscheidung gerechnet. Es hätte wohl keine andere, realistische Möglichkeit gegeben“, sagt Reinders. Seine Mannschaft steht im gesicherten Mittelfeld auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt war aber noch nicht in trockenen Tüchern. „Ich glaube, dass wir es auch so gepackt hätten. Dennoch profitieren wir natürlich. So können wir auf keinen Fall mehr am letzten Spieltag in die Relegation rutschen“, sagt Reinders.