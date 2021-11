Volleyball : Kleverland Volleys verlieren das Kreis-Derby

Die Kleverland Volleys – hier Jan Aulbach (r.) im Block gegen den Kevelaerer Stefan Kannenberg – nutzten im ersten Durchgang zwei Satzbälle nicht. Foto: KSV

Kreis Kleve Der Verbandsligist leistet beim 1:3 beim Spitzenreiter Kevelaerer SV phasenweise viel Gegenwehr. Frauen der SV Bedburg-Hau starten mit einem 3:0-Sieg.

Von Fritz Holtmann

Nach dem finalen Ballwechsel im Spiel der Volleyball-Verbandsliga zwischen dem Tabellenführer Kevelaerer SV und den Kleverland Volleys gab es von den Fans beider Lager lang anhaltenden Applaus. Gastgeber Kevelaer hatte sich im besonders in den Sätzen eins und drei umkämpften Kreis-Derby nicht ganz unerwartet am Ende mit 3:1 (27:25, 25:17, 21:25, 25:12) durchgesetzt.

Die Kleverland Volleys traten gegenüber ihren Sieg beim Saisondebüt gegen Essen-Borbeck in einer auf drei Positionen veränderten Besetzung in Kevelaer an. Als Libero lief nun Routinier Kevin Ebben auf. Auf Außen griff Neuzugang Ramon Brings an, die Diagonalposition besetzte Simon Beeker. Die Umstellungen zahlten sich aus. Die Annahme und Abwehr der Volleys war meist stabil. Und vorn am Netz zeigte das Team um Spielertrainer Alexander Pötzsch in Block und Angriff Präsenz.

So war die Garantie für einen umkämpften und sehenswerten Auftaktsatz gegeben, in dem sich bis zum Stand von 23:23 keines der zwei Teams entscheidend absetzen konnte. Durch Thomas Holtermanns Punktgewinn zum 24:23 bekamen zunächst die Volleys die Chance, Durchgang eins zu gewinnen. Dem drohenden Satzverlust entging der KSV zuerst durch einen glücklichen Netzroller und bei einem Rückstand von 24:25 nochmals, weil ein Angriff der Volleys im Aus landete.

Nach dem mit 27:25 gewonnenem ersten Durchgang war Kevelaer in Satz zwei mit seinem druckvolleren Spiel klar tonangebend. Nach Führungen von 4:0, 14:8 und 21:13 erhöhte der KSV auf 2:0. In Durchgang drei traf das Team aber wieder auf mehr Widerstand der Volleys. Zwei gelungene Blocks von Alexander Pötzsch und Mittelblocker Jan Aulbach sowie zwei Kevelaerer Aufstellungsfehler brachten die Gäste mit 24:21 in Führung. Nach einem Longline-Angriff Holtermanns ging Satz drei verdient mit 25:21 an die Volleys

Groß beeindruckte das den KSV aber nicht. Mit ähnlich dominanter Spielweise wie in Satz zwei eröffnete der Spitzenreiter den vierten Durchgang. Früh mussten sich die Volleys bei Rückständen von 2:5 und 4:12 in Auszeiten flüchten, konnten den Gegner aber nicht mehr stoppen.

Ein erfolgreicher Saison-Einstand gelang dem Frauen-Bezirksligisten SV Bedburg-Hau beim deutlichen 3:0 (25:8, 25:16, 25:10)-Sieg beim Moerser SC II. Dirigiert von Zuspielerin Hanna Ripkens ließen die Schützlinge von Spielertrainerin Petra Stockhorst dem in Annahme und Abwehr überforderten Gegner in Durchgang eins keine Chance. In den weiteren Sätzen probierte Stockhorst problemlos einige Änderungen im Angriff aus.