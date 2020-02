Volleyball Interview mit Stephan Reinders : „Wir stehen besser als in der vergangenen Saison da“

Stephan Reinders, Kapitän des Tabellensechsten SV Bedburg Hau: „Wir agieren in der Verteidigung viel besser als in der vergangenen Saison.“. Foto: SV Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Der Kapitän des Verbandsligisten SV Bedburg-Hau blickt auf den Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt voraus, der einige Spannung verspricht.

Stephan Reinders Dass die SG Duisburg, die sich vor der Saison gut verstärkt hat, Spitzenreiter ist, das war zu erwarten. Etwas überraschend ist, dass unser nächster Gegner Würselen als Tabellenzweiter sowie Aufsteiger Osterath so weit vorn sind. Mit Kevelaer in der Spitzengruppe war zu rechnen – ebenso wie mit den Teams aus Aachen und Düren am Tabellenende.

Stimmen Sie zu, dass an den kommenden fünf Spieltagen in den Partien gegen Schlusslicht Düren, Aufsteiger Lintorf und den ART Düsseldorf II die Entscheidung über das Vermeiden der Relegation fällt?

Reinders Eventuell fehlt Außenangreifer Thomas Holtermann in zwei der wichtigen Spiele. Mit muskulären Problemen hat Mittelblocker Christoph Bours zu kämpfen. Gegen Düren, Lintorf und Düsseldorf will er unbedingt spielen und dafür auf die Zähne beißen. Außerdem ist Jan Aulbach nach seiner Verletzung nun wieder einsatzfähig.

Was ist im Vergleich zur vergangenen Saison in der aktuellen Spielzeit schon besser gelaufen bei Ihrer Mannschaft?

Reinders Mit fünf Niederlagen in Folge sind wir dieses Mal nicht in die Saison gestartet. Das wollten wir nicht wiederholen. In der Verteidigung agieren wir in dieser Saison viel besser. Wir stehen jetzt als Tabellensechster mit 18 Punkten auch besser da als zum gleichen Zeitpunkt in der vorigen Saison. Da waren wir mit nur sieben Zählern Vorletzter.