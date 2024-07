Der Chef des Voba-Supercups im Porträt Gilbert Wehmen ist der Fußballfreund hinter den Kulissen

Am kommenden Samstag, wenn Alemannia Pfalzdorf mit einem Heimspiel gegen Arminia Kapellen in den Wettbewerb einsteigt, ist der 27-Jährige in doppelter Funktion im Einsatz. Wobei er die Vereinsbrille selbstverständlich zu Hause lässt. „Klar schlagen zwei Herzen in meiner Brust, wenn Alemannia spielt. Aber die Gegner können sich darauf verlassen, dass ich ganz neutral bin“, so Wehmen, der in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach die Daumen drückt und aus alter Verbundenheit heraus auch noch die Entwicklung des Drittligisten Rot-Weiss Essen verfolgt.