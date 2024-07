Voba-Cup Reizvolle Duelle: So stehen die Chancen im Viertelfinale

SV Straelen – TSV Wachtendonk-Wankum Einfach nur Fußball: Der Gastgeber startet bekanntlich in der Kreisliga A einen Neuanfang. Die Mannschaft des jungen Trainers Michael Janßen verkauft sich bislang in der Vorbereitung außerordentlich gut und macht Lust auf mehr. Sicherlich ist der Bezirksligist favorisiert, doch im Derby an der Römerstraße liegt eine Überraschung in der Luft. Tipp: 2:1.