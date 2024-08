Spiel um Platz drei beim Voba-Cup TSV Wachtendonk-Wankum verdient sich mit sieben Treffern 300 Euro

Nach der Pause kam der Bezirksligist im Trainingsspielchen noch einmal so richtig auf den Geschmack. In der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff bekamen die Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz hinter der Haupttribüne noch einmal Tore wie am Fließband geboten. Nick Armbrüster (50.), Fynn Rathmakers (51. und 60.) und Tommy Leopold (59.) schraubten das Ergebnis auf 7:0 hoch. Dieses Resultat hatte auch nach 90 Minuten noch Bestand, weil der Favorit zwei Gänge zurückschaltete und keinerlei Interesse an einem zweistelligen Schützenfest zeigte. „Wir hatten das Spiel von Anfang an im Griff und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Tissen. „Meine Mannschaft hat leider etwas die nötige Gegenwehr vermissen lassen“, so sein Issumer Kollege Frank Wanner.