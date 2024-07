Voba-Cup: Der erste Spieltag 42 Treffer in sieben Spielen: Das Spektakel ist eröffnet

Im Heribert-Ramrath-Stadion war eigentlich schon alles angerichtet für einen launigen Start ins Wochenende. Bezirksliga-Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf hatte sich fest vorgenommen, sich den Fans zur frühen Anstoßzeit von 12 Uhr in guter Frühform zu präsentieren und mit einem Sieg gegen den A-Ligisten Arminia Kapellen ins Turnier zu starten. Letzteres ist zwar geglückt. Allerdings gab’s nur ein kampfloses 2:0 am grünen Tisch, weil der Gegner aus Geldern keine Mannschaft stellen konnte und am Freitagabend kurzfristig abgesagt hatte. Die gute Nachricht: Die Arminia hat signalisiert, am Dienstag im Heimspiel gegen den Ligarivalen SV Sevelen in jedem Fall ins Turnier einsteigen zu wollen. Die Mannschaft vom ­Koetherdyck musste sich am Sonntag mit einem 1:1 (1:1) gegen den künftigen A-Liga Rivalen TSV Nieukerk begnügen. Andreas Terhoeven hatte den Gastgeber nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Noch vor der Pause deutete ein Nieukerker Neuzugang von den A-Junioren des SV Straelen seine Torjäger-Qualitäten an. Der junge Niederländer Peter-Paul Willems sorgte in der 38. Minute für den Ausgleich.