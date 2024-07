Der zweite Spieltag Voba-Cup: Sportfreunde Broekhuysen endgültig Topfavorit

Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen hat sich vom Favoritenschreck der vergangenen Jahre nicht ins Bockshorn jagen lassen. Mit einem ungefährdeten 6:0 (3:0) beim Vorjahresfinalisten SV Veert (Kreisliga B) untermauerte die Mannschaft von Trainer Sebastian Clarke ihren Anspruch auf den Turniersieg beim Voba-Cup. Yannis Weyers (6.), Nils Hannaleck (11., 43.), Sven van Bühren (75., 81.) und Jan Teegelbeckers (90.) trafen für die überlegenen Gäste, die sich damit bereits für das Viertelfinale qualifiziert haben. Im zweiten Spiel der Gruppe 2 am Mittwochabend machte A-Liga-Vizemeister Viktoria Winnekendonk, der das Auftaktspiel in Broekhuysen 1:4 verloren hatte, einen großen Schritt in Richtung Hauptrunde. Im heimischen Viktoria-Sportpark gab’s ein 4:1 (2:0) gegen den Ligarivalen SV Walbeck. Luca Janssen (15.), Mike Oliver Berns (20.), Igor Puschenkow (61.) und Kai Ulbrich (85.) trafen für den Gastgeber. Den Ehrentreffer für die Elf vom Bergsteg erzielte Jan Vallen (87.).