Voba-Cup Das Finale steigt im Straelener Stadion an der Römerstraße

Dieses Duell ist von besonderem Reiz. Im vergangenen Jahr hatten die Sportfreunde mit einer 0:1-Niederlage in Wachtendonk den möglichen Landesliga-Klassenerhalt verspielt. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen gab’s im März. Damals setzte der TSV Wa.-Wa. seine Aufholjagd in Richtung Bezirksliga-Klassenerhalt mit einem 3:1 in Broekhuysen fort. Diesmal möchten die Sportfreunde, die ihrer Rolle als Turnierfavorit bislang souverän gerecht geworden sind, den Spieß umdrehen. Zumal sie am Sonntag so etwas wie der sportliche Gastgeber sind, da A-Ligist SV Straelen am Sonntag die Segel streichen musste.