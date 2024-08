Umstrittene Entscheidung Voba-Cup: Kritik am Finalort Römerstraße

Das Ärgernis Am Montag hatte Turnierleiter Gilbert Wehmen mitgeteilt, dass der Finaltag in diesem Jahr beim SV Straelen im Stadion an der Römerstraße stattfindet. Der Haken an der Sache: Der A-Ligist war am Sonntag im Viertelfinale gegen den TSV Wa.-Wa. rausgeflogen. Und in der Vergangenheit war es stets so, dass einer der vier Halbfinalisten die Endrunde ausgerichtet hatte. Deshalb ist diese Entscheidung offenbar einigen Sportfreunden sauer aufgestoßen. „Wir sind von unseren Fans und Spielern aber auch von Anhängern anderer Vereine darauf angesprochen worden, ob wir uns nicht ausreichend um die Ausrichtung des Finales bemüht haben. Wir mussten uns mehrfach rechtfertigen, haben aber mit der Entscheidung der Turnierleitung und der Volksbank an der Niers nichts zu tun“, so Sportfreunde-Vorsitzender Klaus Schaffers.



Das sagt der Turnierleiter „Wir hatten ganz einfach die Absicht, dass die beteiligten Vereine diesmal früh Planungssicherheit haben. Schließlich ist mit der Organisation des Finaltags viel Arbeit verbunden. Der SV Straelen hatte sich um die Ausrichtung beworben. Und das Stadion bietet auch ideale Voraussetzungen. Aber wir wollten mit Sicherheit nicht, dass sich andere Vereine übergangen fühlen“, so Gilbert Wehmen.