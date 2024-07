Voba-Cup Alemannia Pfalzdorf und TSV Wachtendonk-Wankum straucheln

Schon nach sieben Minuten brachte Felix Brusius den Gastgeber in Führung. Der A-Ligist hatte das Geschehen fortan im Griff. Torjäger Mirco van Bergen traf nach 53 Minuten zum 2:0-Endstand. Zum Vergleich: In der abgelaufenen Meister-Saison hatte die Alemannia am „Aermen Düwel“ noch einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gefeiert. Dem TSV Nieukerk reicht am kommenden Mittwoch in der Partie beim Ligarivalen Arminia Kapellen bereits ein Unentschieden, um sich sicher für das Viertelfinale zu qualifizieren.