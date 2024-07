Dritter Spieltag bringt Entscheidungen Der packende Kampf ums Viertelfinale des Voba-Cups

Einen sehr guten Eindruck hinterlässt bislang der TSV Nieukerk. Nach dem 1:1 am Sevelener Koetherdyck und dem überzeugenden 2:0 gegen Alemannia Pfalzdorf steuert die Mannschaft von Trainer Lars Allofs in Richtung Viertelfinale – dazu sollte am Mittwoch ein Sieg beim A-Liga-Rivalen Arminia Kapellen her. Der SV Straelen deutete mit dem 3:1 in Weeze an, dass die Mannschaft offenbar für den Neustart in der Kreisliga A gerüstet ist. Die Grün-Gelben dürften sich den Einzug in die Runde der letzten Acht beim B-Ligisten Union Wetten kaum nehmen lassen.