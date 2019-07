Leichtathletik : Viktorias Silke Floeren läuft zu Bronze bei der DM

Am vergangenen Wochenende wurden im thüringischen Leinefelde-Worbis die Deutschen Seniorenmeisterschaften ausgetragen.

Goch (RP) Wie auch schon in den vergangenen Jahren hatte Silke Flören (W40) sich zu dieser Meisterschaft qualifiziert und vertrat erneut die Farben des SV Viktoria Goch mit Erfolg. Gewissenhaft und zielstrebig bereitete sich die Gocher Athletin auf diese Meisterschaft vor und konnte in den Vorbereitungswettkämpfen bereits gute Ergebnisse erzielen. Am Freitag Nachmittag fand der Start über die 800 m Distanz statt. Die Aufwärmphase zu diesem Lauf war alles andere als optimal und erfolgte bei Dauerregen und Donnergrollen.