Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern Viktoria Winnekendonk ist neuer Spitzenreiter

Seine Mannschaft ging in der 52. Minute nach einem, so Sven Kleuskens, „Traumpass“ von Stefan Klümpen durch Carsten Langenberg in Führung. Der Gastgeber machte danach noch mehr Druck und belohnte sich nach 63 Minuten mit dem verdienten Ausgleich, den Torben Schellenberg mit seinem bereits 23. Saisontreffer markierte. In der Folge drängte die Viktoria auf das Siegtor. Doch SGE-Keeper Jendrick-Jan Maas war nicht mehr zu bezwingen – mit mehreren Glanzparaden sicherte er seinem Team das Unentschieden. Auf der Gegenseite blieb die SGE bei Kontern gefährlich. Am Ende gab es nach acht Minuten Nachspielzeit eine verdiente Punkteteilung.