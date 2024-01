Kader wird noch stärker Viktoria Winnekendonk verpflichtet zwei Bezirksliga-Spieler

Und egal, in welcher Liga die erste Mannschaft in der neuen Saison spielen wird: Sven Kleuskens und Johannes Rankers bleiben Trainer. Sie haben mit dem Verein verlängert und gehen 2024/25 in die dritte Saison als Trainerduo. „Wir sind froh, dass der Verein uns so vertraut und machen lässt“, sagt Kleuskens.