Fußball-Kreisliga A Klare Niederlage für Umzugshelfer

SG Kessel/Ho.-Ha. – Arminia Kapellen 1:4 (0:0). „Nach dem Platzverweis sind wir in unsere Einzelteile zerfallen, ich weiß nicht warum“, ärgerte sich Kessels Trainer Thomas von Kuczkowski nach der deutlichen Heimniederlage. Die Spielgemeinschaft ging zwar durch Christoph Remy per Foulelfmeter in Führung (57.) in Führung, doch nach Gelb-Roter Karte für Christian Auclair glich Marvin Domagalla in der 72. Minute aus. In der Folge nutzte Kapellen seine Chancen durch Sven Schuster (81.) und Doppelpacker Fran Boos (86., 88.). „Ein wichtiger Dreier gegen einen direkten Konkurrenten“, sagte Arminia-Trainer Marcel Lemmen.