Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Viktoria Winnekendonk fertigt Grün-Weiß Vernum gnadenlos ab

„Das hat uns natürlich eiskalt erwischt und all das, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, komplett über den Haufen geworfen“, sagte Trainer der Vernumer Coach Sascha Heigl. Doch für ihn und sein Team kam es dann noch schlimmer. In 27. Minute sah Vernums Keeper Simon Stüttelberg nach einem klaren Foulspiel die Rote Karte. In der Folgeaktion was es Dennis Belzek, der das 2:0 erzielte (28.) Und nachdem erneut Schellenberg zum 3:0 (31.) getroffen hatte, unterlief Vernums Martin Dönnebrink in der 33. Minute auch noch ein Eigentor zum 0:4. Nach 36 Minuten trafen dann auch die Vernumer. Marian Luca Schmidt verwandelte einen Strafstoß.