Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A Viktoria gewinnt das Verfolgerduell

„In der Halbzeit sind Sven Kleuskens und ich dann heute etwas lauter geworden“, verriet Viktoria-Trainer Johannes Rankers. „Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu verängstigt. Das kennen wir von der Mannschaft so nicht.“ Und die Ansprache zeigte Wirkung. Mit Beginn der zweiten Hälfte war der immer noch ungeschlagene Tabellenzweite auf der Höhe des Geschehens. Und die Mannschaft verfügt in Torben Schellenberg über einen Stürmer, der in einem ausgeglichenen Spiel den Unterschied machen kann. Und das tat er gestern. In der 73. Minute nutzte er einen langen Ball zur Führung, in der Nachspielzeit erzielte er bereits seinen 17. Saisontreffer und zeichnete somit für den 3:1-Endstand verantwortlich.