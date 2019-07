Fußball : Viktoria startet mit Schützenfest

Goch Fußball-Testspiel: Bezirksligist Goch schlägt den A-Ligisten SV Nütterden mit 11:2.

Die Gocher Viktoria zeigte sich zum Auftakt ihrer Testspielreihe äußerst treffsicher und schlug den SV Nütterden am Samstag mit 11:2. Die Gocher wussten zwar von Beginn an gleich fußballerisch zu gefallen, gerieten aber dennoch nach Ballverlusten und Fehlern in der defensiven Staffelung zunächst gar mit 0:2 in Rückstand. Cedric Dinnessen (15.) und Marcel Reintjes trafen für den Aufsteiger in die Kreisliga A (18.). Felix Meyer parierte zudem noch einen Foulelfmeter der Gäste, bevor die Weberstädter dann mit dem Anschlusstreffer durch Daniel Beine (30.) und dem Ausgleich durch ein Eigentor (32.) die Wende einleiteten.