Fußball : Viktoria-Sieg trotz Uedems Hemmers-Dreierpack

Uedem Testspiel: Uedemer SV - Viktoria Goch 3:4 (2:2).

Die Gocher Viktoria blieb in einem weiteren Testspiel beim Uedemer SV mit 4:3 siegreich. Für den A-Kreisligisten traf Maik Hemmers gleich drei Mal, dennoch zeigten die Weberstädter in der Schlussphase Moral und drehten die Partie trotz verletzungsbedingter Unterzahl wieder zu ihren Gunsten. „Da haben die Jungs richtig Charakter gezeigt“, war Coach Jan Kilkens insgesamt zufrieden, hatte aber mit Malik Bongers, Lukas Ernesti und Marvin Flassenberg gleich drei muskulär verletzte Akteure zu beklagen. Atila Ercan (6.) und Marius Alt (7.) hatten die Viktoria per Doppelschlag schnell in Führung gebracht. Zwei Gocher Schnitzer nutzte Hemmers noch bis zur Pause zum Egalisieren (21.+34.) und packte dann per Kontertor das 3:2 für den USV drauf (58.), ehe die Schwarz-Roten im Schlussspurt mit einem Doppelschlag von Kevin Kitzig antworteten (81.+85.).