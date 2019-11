Fußball : Viktoria schaltet den Spitzenreiter aus

Goch Fußball-Kreispokal: Wa./Wa. - Viktoria Goch 1:3 (0:0).

Die Gocher Viktoria hat in der dritten Runde des Kreispokals für eine dicke Überraschung gesorgt. Schon im Ligabetrieb hatten sich die Weberstädter beim TSV Wachtendonk-Wankum teuer verkauft und erst in der Schlussphase noch knapp mit 1:2 verloren. Im Pokalduell revanchierte sich die Viktoria an gleicher Stelle nun am Donnerstagabend und zog allen Personalproblemen zum Trotz mit einem 3:1-Auswärtserfolg in die nächste Runde ein. Die Kilkens-Elf unterstrich damit ihre aktuelle Formstärke. Beim in der Liga noch ungeschlagenen Tabellenführer, der auch auf einige Akteure verzichtete, ging die Rechnung hingegen nicht auf. „Wir wollten hier ein vernünftiges Spiel zeigen. Das haben wir auch getan und am Ende absolut verdient gewonnen“, freute sich Jan Kilkens über den Pokal-Coup.